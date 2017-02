ZIEN: Estelle Cruijff na twee jaar terug herenigd met zoontje

Estelle Cruijff heeft de afgelopen jaren veel moeten verduren. De presentatrice zag in 2012 haar twaalfjarige huwelijk met Ruud Gullit stranden en drie jaar later verloor ze het contact met haar zoontje Maxim. In een interview met Story vertelt de moeder van Estelle Cruijff, Jadranka, nu dat haar dochter en haar kleinzoon na twee jaar terug contact met elkaar zouden hebben.

Na haar scheiding van Ruud Gullit in 2012, had Estelle Cruijff een korte relatie met kickbokser Badr Hari. Haar twee kinderen Joëlle en Maxim leken in eerste instantie een goed band op te bouwen met de nieuwe vriend van hun moeder, maar in maart van 2015 beschuldigde Maxim Badr ervan hem met zijn hoofd in het toilet geduwd te hebben. De jongen trok hierop naar het huis van zijn vader en had een tijdje geen contact meer met zijn moeder. Tot nu, want volgens Jadranka Lokas, de moeder van Estelle, zien de twee elkaar geregeld terug.

Band

“Maxim trekt steeds vaker naar zijn moeder toe”, vertelt Jadranka in Story. “Het is mooi om te zien dat hun band nooit helemaal verbroken is. Ze brengen steeds meer tijd door samen.” Nu dat Estelle en Ruud terug goed met elkaar omgaan, heeft dat ook zijn voordelen voor de omgeving. “Niet alleen Maxim is terug in haar leven, ook iedereen van voor haar relatie met Badr ziet ze weer. Alles is op zijn pootjes teruggekomen.”