ZIEN: Emma Watson reageert ijzersterk op commotie rondom ‘topless’ foto

Emma Watson staat bekend om haar feministische houding en gooide vorig jaar hoge ogen met haar speech over gendergelijkheid. Ze zou zelfs het boegbeeld van feminisme anno 2017 worden genoemd, maar nu is de actrice overladen met kritiek. En daar kijkt de 26-jarige brunette vreemd van op.

Waar de commotie allemaal om te doen is? Het tijdschrift Vanity Fair bracht onlangs hun nieuwe nummer uit, en daar prijkt niemand minder dan Watson op de cover. De photoshoot is prachtig en stijlvol, maar veel fans vielen over het feit dat ze er ‘topless‘ op te zien is. Haar reactie? “It just always reveals to me how many misconceptions and what a misunderstanding there is about what feminism is!”

Bekijk haar ijzersterke antwoord op alle kritiek in onderstaande video. Hear, hear!

