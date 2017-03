ZIEN: Ellie en Jeroen over finale ‘Wie is de Mol?’

Vanavond is het dan eindelijk zo ver en worden we na heel lang wachten en speculeren uit ons lijden verlost. De finale van Wie Is De Mol? vindt vanavond plaats en Ellie en Jeroen kijken alvast vooruit op de spannende uitzending. Voorspellingen doen de twee liever niet, want ze hebben geen idee wie al die tijd de groep voor de gek gehouden heeft. “Niets is wat het lijkt.”

“Ik lag met Sanne Wallis de Vries op de kamer de eerste twee weken en we hadden het alleen maar over hoe we dit zouden gaan doen, hoe gaan we dit spel fixen. Toen dacht ik: jij bent vast niet de mol. Maar nu… misschien is ze het wel, dan heeft ze een fles champagne verdiend.”

Wie de mol volgens de afvallers is? Jeroen denkt dat het Jochem van Gelder is, terwijl Ellie Thomas Cammaert juist verdenkt. “Maar de politie zit ook te kijken en die hebben het altijd allemaal mis, want niets is logisch in Wie is de Mol?”

De finale van Wie Is De Mol wordt vanavond om 20:25 uur uitgezonden op NPO1.

Bron: RTL

