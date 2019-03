Zien: Duncan Laurence zingt songefestival-nummer voor het eerst live

Duncan maakte eerder deze week in ‘De Wereld Draait Door’ bekend met welk nummer hij Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in mei. Gisteren was hij weer te zien in het programma en liet hij voor het eerst een live-versie van het nummer Arcade horen.

Nummer

Sinds de bekendmaking dat Duncan het nummer Arcade zal zingen in Tel Aviv, bleven de positieve reacties maar komen. Zo liet AVROTROS weten “omver geblazen” te zijn door het nummer en zei Gerard Joling dat het een prachtig nummer is waar niets aan mankeert.

Benieuwd naar het nummer? Je ziet het fragment van DWDD hieronder:

Songfestival

Het Eurovisiesongfestival 2019 is alweer de 64e editie. Dit jaar doen er 42 landen aan mee en het festival vindt plaats in Israël, nadat het land vorig jaar de overwinning binnenhaalde. Dit is de derde keer dat Israël is aangewezen als gastland.

De eerste halve finale vindt plaats op 14 mei, de tweede halve finale op 16 mei en de grote finale -inclusief ontknoping- zal plaatsvinden op 18 mei. Duncan is op donderdag 16 mei aan de beurt in de tweede halve finale.

