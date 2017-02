Zien: de eerste foto van het zoontje van Geri Halliwell

Op 21 januari werd Montague George Hector, het zoontje van ex-Spice Girl Geri Halliwell en haar man Christian Horner, geboren. De trotste ouders deelden vandaag de eerste foto van hun kleine spruit op Instagram en het is een dotje!

De 44-jarige Geri Halliwell, ook wel bekend als Ginger Spice, heeft al een dochter uit een eerdere relatie. Zij is inmiddels tien jaar oud en heet Bluebell. Ook haar man Christian Horner heeft een dochter uit een eerdere relatie, zij is drie jaar oud en heet Oliva.

Geri en Christian trouwden in 2015. In 2016 werd bekend dat Geri zwanger was. De langverwachte reünie van drie van de vijf Spice Girls: Melanie B, Emma Bunton en Geri is daarom voorlopig on hold gezet, want de kersverse moeder wil nu al haar tijd aan haar gezin kunnen geven. Bekijk hieronder de mega schattige foto van de kleine Montague:

Monty is two weeks old today 👶🏼x A photo posted by Geri Horner (@therealgerihalliwell) on Feb 4, 2017 at 2:36am PST

Bron: rtlnieuws.nl