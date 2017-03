ZIEN: Eerste foto zoontje Carice van Houten!

Het is alweer een half jaar geleden dat Carice van Houten beviel van haar zoontje Monte. Samen met vriend Guy Pearce deed de actrice er alles aan om zoonlief uit de schijnwerpers te houden, maar nu is er eindelijk een eerste beeld van de kleine Monte opgedoken.

Het acteurskoppel deelde de foto niet zelf, maar werd door een oplettende fotograaf vastgelegd in Amsterdam. Hoe het kindje eruit ziet, kun je in onderstaande video bekijken. Een ding is zeker: hij heeft dezelfde blauwe kijkers als zijn moeder. Cute!

Bron: Shownieuws

