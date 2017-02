ZIEN: Ed Sheeran en Jimmy Fallon coveren ‘Shape of You’ met instrumenten voor kinderen

De wereld was gisteren nog stomverbaasd over wat er zondagavond allemaal gebeurde tijdens de uitreiking van de Oscars, maar Ed Sheeran liet het alvast niet aan zijn hart komen. Samen met talkshowhost Jimmy Fallon coverde hij een van zijn nieuwste nummers ‘Shape of You’, maar deze keer op een speciale manier.

Na Adele en Sia is het eindelijk de beurt aan Ed Sheeran om samen met Jimmy Fallon en The Roots één van zijn populairste songs te coveren. Dit gebeurt natuurlijk niet op de normale manier – zou een beetje belachelijk zijn natuurlijk – maar de heren in kwestie maken enkel gebruik van ‘classroom instruments’ of zoals wij het graag noemen, instrumenten voor kinderen. Een kleurrijke xylofoon, Jimmy Fallon die precies een pistolet in zijn handen houdt en Ed Sheeran die schudt met een banaan? Heerlijk toch!

Ed Sheeran verscheen ook pas in de Ellen Degeneres-show waar hij een speciale verrassing had voor zanger Alfie Sheard. De 15-jarige singer-songwriter maakt zelf liedjes die hij dan op straat gaat spelen, iets waar ook Ed Sheeran mee begonnen is. De zanger had dan ook een leuke verrassing voor de jongen, namelijk een van zijn gitaren. Je kan het moment bekijken vanaf de derde minuut in het onderstaande filmpje.

