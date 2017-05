Zien: dít zijn de eerste beelden van het huwelijk van Pippa Middleton

They do! Pippa Middleton gaf zaterdagmiddag haar jawoord aan haar grote liefde James Matthews. En daar liepen de royals natuurlijk voor uit.

Het is niet makkelijk om met je zus te moeten concurreren. Zeker niet als die zus Kate Middleton is, en dus dé bruiloft van de eeuw heeft gehad. Maar mooi wel dat Pippa Middleton de strijd aanging deze zaterdag. Zij trouwde op het platteland van Berkshire in een ceremonie die volgens insiders zo’n 250.000 tot zelfs 500.000 pond kostte met haar grote liefde, hedge fund manager James.

De royal family liep voor de gelegenheid uit: Will en Kate waren natuurlijk present, samen met prins George (een bruidjonker) en prinses Charlotte (het bloemenmeisje). Prinses Eugenie was van de partij. En Harry was er ook. Zonder Meghan Markle, of daar had het in elk geval alle schijn van bij de kerk. De actrice zou mogelijk wel naar de receptie gaan maar het jawoord hebben overgeslagen om de aandacht niet teveel van de bruid af te leiden.

Niet dat Pippa enigszins moeite had om de spotlights te pakken in haar prachtige jurk van Giles Deacon. Een plaatje, dat staat vast. Bekijk hieronder de eerste foto’s van de fantastische bruiloft.





Beeld: GettyImages – Bron: Nouveau