ZIEN: de video bij single ‘That’s What I Like’ van Bruno Mars

The wait is over! De nieuwe single ‘That’s What I Like‘ van Bruno Mars is uit en daar hoort natuurlijk een video bij. We hebben best lang moeten wachten op nieuwe tunes van Bruno Mars, maar nu is het moment dan eindelijk daar. En het is weer een hitje, hoor!



Het nummer is afkomstig van het nieuwe album van Bruno Mars, 24K Magic genaamd. Bekijk de video hieronder. Kun jij al meezingen?

