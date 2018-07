Zien: de nieuwe neus van voormalig Temptation Island-verleider Fabrizio

Dat zijn vriendinnetje Pommeline niet vies is van wat cosmetische ingrepen, was al bekend. Zo liet zij onder andere haar billen vergroten. Maar ook vriendlief Fabrizio moest eraan geloven. Hij ging onder het mes voor een neusoperatie.

Lees ook: Temptations Fabrizio doet schokkende onthulling over Mezdi

En dat deed hij bij, wie anders, Diana Gabriels. Fabrizio stoorde zich vooral aan zijn ‘Griekse neus’. Hoewel wij vonden dat hij al een prachtige neus had voor de operatie, is het eindresultaat zeer goed gelukt. Het topje staat duidelijk een stuk rechter, vooral als je het van de zijkant bekijkt.

Vakantie

Ook Fabrizio zelf is er overduidelijk heel tevreden over. Zijn nieuwe neus is in al in volle glorie te bewonderen op zijn eigen Instagram. Hier post hij een schattig vakantiekiekje met ‘zijn’ Pommeline.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Show | Beeld: RTL