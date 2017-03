ZIEN: De babybump van Amal Clooney

Amal Clooney is in blijde verwachting van een tweeling. Bij het horen van dat nieuws, konden we niet anders dan verwachten dat de brunette binnen no time met een grote babybuik zou rond zou lopen. Nu ís er inderdaad beeld opgedoken van een zwangere mrs. Clooney, maar de babybuik vinden wij vrij – ehm – klein.

De immer slanke Amal zag er uit om door een ringetje te halen. In een opvallende roze ensemble werd ze gefotografeerd, terwijl ze onderweg was naar een charity event in New York. We zijn massaal verliefd geworden op haar jurk, die ontworpen is door Bottega Veneta. De knalroze look doet ons stiekem wel speculeren over het geslacht van de baby’s, want zouden het dan toch twee meisjes zijn?

Eerder werd de stijlvolle Amal ook al vastgelegd, in een wederom prachtig setje. In deze look kon je haar beginnende babybuik ook al zien. Benieuwd naar de meest recente foto’s? Die kun je hier bekijken. Niets teveel gezegd toch? Wát een schoonheid!

#Repost @stylevoguette with @repostapp ・・・ Spotted the always classy beauty @amalclooney 😍🖤 #babybump A post shared by Amal Clooney (@amalclooney) on Mar 9, 2017 at 4:03am PST

Bron: Daily Mail

