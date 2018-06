Zien: de babybuik van Eva Jinek is al flink gegroeid

Eva Jinek is inmiddels zo’n vijf maanden zwanger en dat is al duidelijk zichtbaar. Op Instagram deelt de talkshowpresentatrice een kiekje waarop haar babybuik voor het eerst goed in beeld is en het moge duidelijk zijn: ze ziet er fantastisch uit.

Lees ook: Zo ziet de vriend van Eva Jinek eruit

‘Er gebeurt hier zó veel buiten beeld’, schrijft Eva bij de foto. En aan haar glimlach van oor tot oor is duidelijk te zien dat ze enorm geniet van het moment.

Mama to be

Ook haar fans vinden dat ze straalt. ‘Mooie mama to be!’, schrijft iemand. Een ander reageert: ‘Jij bent het prototype van een prachtige zwangere vrouw, heerlijk om je zo te zien!’

Fijne zwangerschap

In een eerder interview op NPO Radio 2 vertelde Eva dat ze geen heftige zwangerschap ervaart. Zo heeft ze geen last van misselijkheid en eet ze alles wat ze lekker vindt. ‘Als je hoort wat sommige vrouwen meemaken, dan denk ik dat ik een heel makkelijke zwangerschap heb’, aldus de presentatrice. Wel vindt ze het enorm bijzonder dat er een baby in haar buik groeit. ‘Ik kan mijn baby nu voelen schoppen en dat is echt een van de meest bijzondere dingen die ik heb meegemaakt.’

Beeld: ANP, Instagram