ZIEN: Chrissie Teigen deelt meest sexy selfie

Dat Chrissie Teigen niet vies is van een spannend kiekje, daar waren we al achter. Werp een blik op haar Instagramaccount, en je ziet een afwisseling van food pictures en plaatjes waarop ze weinig kleding draagt. Maar wat is volgens haar ’t meest sexy kiekje dat ze ooit maakte?

Voor Glamour gaf het topmodel een inkijkje in haar telefoon, en dat leverde heel wat bijzondere onthullingen op. Van een babyfoto van haar cute dochtertje Luna en het meest gespeelde spelletje op haar telefoon, tot de foto die ze naar eigen zeggen het meest sexy vindt. Kijken!

Bron: NSMBL

