ZIEN: Britney Spears reageert op kritieke toestand van nichtje

Gisteren vertelden we jullie nog dat het dochtertje van Jamie Lynn Spears in kritieke toestand naar het ziekenhuis was gebracht. De 8-jarige Maddie was met haar quad in een sloot beland en had enkele minuten onder water gelegen. Tante Britney Spears heeft nu ook van zich laten horen en vraagt haar volgers om te bidden voor haar nichtje.

Britney Spears heeft gisterenavond gereageerd op de hele situatie door een foto van Maddie op Instagram te plaatsen. “We hebben alle wensen en gebeden nodig voor mijn nichtje.”, schreef de zangeres bij het kiekje en kreeg de steun van meer dan 320.000 fans. Haar vader Jamie Spears reageerde gisteren ook al op het ongeluk van zijn kleindochter, maar wilde toen nog niet veel kwijt. “Alles was ik erover kan zeggen is dat we moeten bidden voor onze Maddie.”

‪Need all the wishes and prayers for my niece 💜‬ Een foto die is geplaatst door Britney Spears (@britneyspears) op 6 Feb 2017 om 2:14 PST

Stabiel

De 8-jarige Maddie werd gisteren met een helikopter in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De dochter van Jamie Lynn kwam volgens blogger Perez Hilton met haar quad in het water terecht nadat ze moest uitwijken voor een sloot en een enorme ruk gaf aan het stuur. De quad ging hierdoor over de kop en het meisje lag enkele minuten onder water. Ze zou buiten bewustzijn geweest zijn tijdens de vlucht naar het ziekenhuis en nog steeds in kritieke, maar stabiele toestand verkeren.

Veel sterkte aan de familie!

