Zien: binnenkijken in villa schrijfster Fifty Shades Of Grey

Schijfster E.L. James werd in een klap miljonair toen ze haar erotische roman Fifty Shades Of Grey uitbracht. Een tweede boek volgde en inmiddels zijn beide boeken al verfilmd. Van de miljoenen die James binnen harkte met haar bestsellers, heeft de schrijfster een joekel van een villa gekocht in de heuvels van Los Angeles.



In onderstaande video kun je een kijkje nemen in haar indrukwekkende mansion. Wát een huis!

Lees ook: