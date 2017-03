ZIEN: Binnenkijken bij topmodel Kate Upton

Vind jij het ook zo leuk om te gluren bij de buren? Het is en blijft leuk om te zien hoe anderen hun huis inrichten, welke rommel ze laten rondslingeren en welke potjes ze in de keuken hebben staan. Al helemaal als het celebrities betreft, natuurlijk. Want dan kun je pas écht je lol op.

Ditmaal kun je binnenkijken bij niemand minder dan topmodel Kate Upton. De wulpse blondine timmert hard aan de weg als model en actrice, en door dat succes heeft Kate haar intrede in een indrukwekkende mansion kunnen maken. Ze woont in het oude huis van tennislegende Pete Sampras – en het is bizar mooi. Kijken!

Bron: Shownieuws

