Zien: Beau van Erven Dorens verlegt grenzen voor nieuw programma

Voor zijn nieuwe programma Beaufort heeft Beau van Erven Dorens allerlei gevaarlijke stunts uitgehaald. De presentator is voor de opnames onder andere 105 kilometer door de woestijn gelopen, maar ook beklom hij de hoogste berg van Argentinië én kroop hij door allerlei grotten. Dat hij een waaghals is, heeft hij dus maar weer eens bewezen!

Aan RTL liet de presentator weten dat het af en toe flink afzien was tijdens de opnames, en we zijn dan ook heel benieuwd hoe het programma zal zijn! Beaufort is een avontuurlijk reisprogramma en is vanaf vanavond te zien om 21:30 uur bij RTL 4.

Hieronder kun je alvast een kleine sneak peak bekijken. Ga jij vanavond kijken?



