Zien: de babybuik van Bibi Breijman groeit als kool

Het aftellen kan beginnen voor Waylon en zijn vriendin Bibi Breijman. De aanstaande ouders kijken uit naar de komst van hun eerste kindje, die goed aan het groeien is in de buik van zijn of haar moeder.

Bibi zit in het laatste trimester van haar zwangerschap. Binnenkort mag ze, samen met Waylon, haar kindje verwelkomen. Maar voor het zover is, geniet ze van haar zwangerschap. En dat kan nu, want de eerste periode van haar zwangerschap verliep niet geheel vlekkeloos. De brunette was de eerste vier maanden continu ziek en kon vrijwel niks binnenhouden. Ze belandde zelfs een paar keer in het ziekenhuis. Gelukkig gaat het inmiddels goed met Bibi en de baby.

Geslacht

De twee weten nog niet wat het geslacht van de baby is; ze hebben er bewust voor gekozen om het een verrassing te houden. Fans denken echter al wel zeker te weten wat het geslacht van de spruit wordt.

15-jarige zoon

Het wordt het eerste kindje van Waylon en Bibi samen. De zanger heeft al een 15-jarige zoon uit een eerdere relatie en zó ziet-ie eruit.

Beeld: ANP, Instagram