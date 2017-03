ZIEN: Adele steelt show ondanks stroomstoring

Tijdens het uitverkochte concert van Adele in Adelaide, Australië, viel plots de stroom uit. Dit had kunnen zorgen voor een ongemakkelijke stilte tot de stroom het weer deed, maar het tegendeel gebeurde. Want de Britse zangeres maakte er een dolletje van op het podium, en wist de complete stroomstoring te vullen met grappen en grollen. Briljant!

Zodra de stroom uitviel, riep Adele naar het publiek dat ze hen wel zou kunnen verblijden met een schunnige grap. Hiervoor wilde ze wél aanmoediging van het publiek krijgen. Toen er gelijk een flink applaus ontstond, barstte de zangeres los met een heel repertoire aan moppen.“Hoe noem je een blondine die op haar hoofd staat? Een brunette met slechte adem!”

Bron: RTL, Youtube

Lees ook: