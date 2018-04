Arme Samantha: tientallen ziekenhuismedewerkers snuffelden in medisch dossier Barbie

Het blijft onrustig rondom ex-realityster Samantha de Jong. Wat ze begin dit jaar heeft meegemaakt, blijft haar achtervolgen. Nadat de hoogblonde Barbie een zelfmoordpoging deed, werd ze opgenomen in het Haga-ziekenhuis in Den Haag. Niet iets om trots op te zijn en een situatie die ongetwijfeld graag zo privé mogelijk houdt. Maar juist de mensen die je als patiënt zou moeten kunnen vertrouwen – het ziekenhuis personeel – lieten het massaal afweten.

Intern onderzoek

Tientallen medewerkers hebben zonder reden of toestemming in haar medisch dossier gesnuffeld. Het ziekenhuis is nu genoodzaakt om intern onderzoek te doen naar de kwestie.

Ramp voor het ziekenhuis

Normaal gesproken heb je als medewerker in een ziekenhuis alleen het recht om de medische privégegevens te bekijken als je medisch betrokken bent bij die patiënt. In dit geval de frêle Barbie, die inmiddels op de hoogte is gesteld van het schandaal. Dat dit heeft kunnen gebeuren moet een ramp zijn voor het ziekenhuis (en hun imago), dat door een tipgever via klokkenluidersite Publeaks nu in heel Nederland de headlines domineert.

Over de schreef

Blijkbaar is het voor ziekenhuismedewerkers niet lastig om bij die privégegevens te komen. Het dossier werd ingezien via het ziekenhuisinformatiesysteem Chipsoft. Het zal de Haagse vast niet lekker zitten dat zoveel mensen nu privédetails van haar weten. Want hoewel het onderzoek nog tot half april loopt, kondigt de woordvoerder van het ziekenhuis nu al aan dat tientallen medewerkers de interne richtlijnen niet hebben nageleefd.

Periodieke controles

‘We zijn hier echt van geschrokken’, vertelt de zegsman. ‘Dit kwam aan het licht bij periodieke controles die wij uitvoeren.’ De medewerkers die de fout in zijn gegaan worden echter niet op staande voet ontslagen. Als het hun eerste keer is krijgen ze slechts een waarschuwing. Tegen personeel dat vaker dergelijke fouten hebben gemaakt worden disciplinaire maatregelen getroffen en mogelijk zelfs ontslag.

Barbie heeft zelf nog niet gereageerd op de kwestie.

Beeld: Peter Smulders