Zie hem stralen! Frank Dane maakt geboorte zoontje bekend met zoet kiekje

De beschuitjes mogen gesmeerd worden, want Frank Dane (37) is voor het eerst vader geworden! Zijn vriendin heeft afgelopen zaterdag hun zoon ter wereld gezet, zo maakt de ‘Radio 538’-dj bekend met een zoete foto op Instagram.

“Mag ik je even voorstellen aan mijn zoon Ole”, begint de trotse papa bij een kiekje waarop hij zijn pasgeboren zoon in zijn armen houdt. “Deze foto is vlak na de bevalling gemaakt. Zaterdag 3 augustus, 36 uur na de eerste wee. Ole heeft de sterkste moeder Mila van de wereld. We hebben het geweldig.”

Felicitaties

Tout bekend Nederland grijpt de kans om Frank en zijn geliefde te feliciteren met de geboorte van Ole. “Wat fantastisch! Gefeliciteerd en geniet lekker samen”, schrijft presentatrice Gwen van Poorten bij de foto. “Van harte!”, reageren zowel Nick Schilder als Jan Smit. Ook Qmusic-presentatrice Marieke Elsinga laat van zich horen: “Frank, wat heerlijk!!! Gefeliciteerd. Geniet ervan. En lekker meenemen als de show weer begint! Mensen vinden huilende baby’s door de radio heerlijk. Echt hoor, doen!”

Long time liefde

Sinds begint dit jaar presenteert Frank Dane de ochtendshow op Radio 538. Hij heeft het stokje overgenomen van Edwin Evers. Begin maart maakte hij in zijn programma bekend dat zijn vriendin, met wie hij zes jaar samen is, in verwachting was van hun eerste kindje.

