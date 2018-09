Deze zes dingen wist je nog niet over Expeditie Robinson

Eindelijk! Vanavond, na een wekenlange spanningsopbouw, gaat dan éindelijk een nieuw seizoen van Expeditie Robinson van start. Wie denkt na de onthulling van de kandidaten van 2018 alles te weten over het programma heeft het mis.

Lees ook

Deze twee BN’ers lieten hun vrouw zwanger achter voor ‘Expeditie Robinson’

Wist je dat…

Wij verzamelden zes leuke feiten waarvan we durven te wedden dat jij ze nog niet wist:

1. Kostenplaatje

Het is heel duur om het programma Expeditie Robinson te maken. Nederland is daarom ook niet het enige land. Hongarije, België, Finland en Denemarken hebben ook Expeditie Robinson onder de naam Survivor, om de kosten te delen.

2. Honger doet gekke dingen met je

Het is wel eens gebeurd dat kandidaten eten hebben gestolen van de cameraploeg. Sindsdien zit al het eten van de crew nu goed achter slot en grendel.

3. Oefenen

De proeven worden altijd eerst goed uitgelegd voordat ze echt beginnen. Meestal duurt dat een kwartier of zelfs een halfuur en sóms mogen ze zelfs ook even oefenen van tevoren.

4. APK

Alle kandidaten krijgen een medische keuring voordat ze mee mogen doen. Dat kan betekenen dat je niet mee mag doen. Als je een zwak hart hebt, bijvoorbeeld.

5. Eerlijk delen

In november gaan zes mensen van de crew samen brainstormen over de proeven. Daarbij zit ook een designer die alles uittekent. In totaal komen daar 26 proeven uit die ze voorleggen aan alle landen waar een Expeditie Robinson-programma gemaakt wordt. Uiteindelijk blijven er dertien proeven over. Drie maanden voor de opnames beginnen ze met het bouwen en tijdens de opnames worden deze met de andere landen ‘gedeeld’ – de opnames worden namelijk gelijktijdig in hetzelfde gebied gemaakt.

6. Ka-ching!

Als kandidaten het slim spelen, kunnen ze miljoenen overhouden aan het programma. Voor de winnaar ligt er een cheque klaar van 25.000 euro. Een leuk bedrag, maar geen vetpot. Toch kunnen de deelnemers – en zeker de winnaar – veel meer cashen na deelname aan het programma door zich volledig in het schnabbelcircuit te storten. De kassa rinkelt namelijk vrolijk door wanneer ze zich lenen voor winkelopeningen, praatjes houden op events, enkel hun gezicht ergens laten zien of als ze bijvoorbeeld een eigen product of lijn op de markt brengen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: 7Days | Beeld: ANP