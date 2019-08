Zelfs William en Kate vliegen gewoon met Flybe

Het verschil met Harry en Meghan is dan ook heel groot. Zij gebruiken voor dat soort tripjes keer op keer een privéjet. In de afgelopen twee weken hebben de hertog en hertogin van Sussex de privéjet maar liefst 4 keer gebruikt. Dat terwijl William en Kate dus kozen voor het lekker goedkope Flybe. Zij betaalden voor het hele gezin ongeveer 400 euro, terwijl Harry en Meghan minstens 22.074 euro hebben uitgegeven aan het huren van hun privéjet.

Normale familie

Sommige passagiers hadden pas tijdens het uitstappen door dat William en Kate bij hen in het vliegtuig zaten. “Eerder tijdens de vlucht had ik wel het gevoel iemand te herkennen, maar ik dacht dat het een voetballer was”, vertelt een van de passagiers. “Plotseling stonden William, Kate en de kinderen op om het vliegtuig te verlaten. Ze leken een gewone familie. Ik kon mijn ogen niet geloven.” Ook zij dacht dat de Royals in een privéjet zouden vliegen. “Je verwacht niet dat je royals ziet in een vliegtuig van een budget vliegmaatschappij.”

Bron: LIbelle.nl | Beeld: GettyImages