Eva Jinek deelt een zeldzame foto van haar vriend

Nog even, en Eva Jinek (39) en haar liefde Dexter kunnen zichzelf de trotse ouders van hun eerste kindje noemen. De mama en papa en spe vieren momenteel – nu ze nog met z’n tweetjes zijn – een heerlijke vakantie.

Strandwandeling

Eva deelt, voor zover wij weten voor het eerst, een foto van Dexter op haar Instagram. “Een strand voor ons alleen”, schrijft de presentatrice erbij.

Dexter liever áchter de camera

Eva en Dexter zijn op een tropisch oord, maar waar precies weten ze goed geheim te houden. Een kiekje van Dexter is zeldzaam. Hij staat liever áchter de camera. Daar heeft Jinek hem ook ontmoet; hij is onder meer de producer van haar reisprogramma De Verenigde Staten van Eva. In september 2016 sloeg de vonk tussen de twee over.

Zomerkindje

Begin maart maakte Eva bekend in verwachting te zijn van hun eerste kindje. Hoe lang ze nu precies zwanger is, is niet duidelijk. Wel is bekend dat Eva korter dan gepland vanaf juni voor de talkshow van Jeroen Pauw invalt. In plaats van 21 september, moet Pauw op 3 september alweer in zijn stoel zitten. Dat heeft vást iets te maken met Eva’s zwangerschapsverlof, menen kenners. Sommigen verbazen zich er nog om, want Eva zou in augustus al hoogzwanger zijn.

Beeld: ANP

