Goed gecast? Déze Hollywoodster speelt zeeheks Ursula in ‘The Little Mermaid’-remake

In oktober vorig jaar gingen er geruchten dat Lady Gaga haar succes in ‘A Star is Born’ zou opvolgen met een rol als Ursula de Zeeheks in een live action uitvoering van ‘The Little Mermaid’. Dat blijkt nu toch niet het geval.

Tentakel-spektakel

Amerikaanse vakbladen melden dat deze rol naar Gilmore Girls– en Bridsmaids-actrice Melissa McCarthy gaat. Ursula geldt als een van de meest bekende vijanden uit de Disney-films. In het verhaal sluit ze een overeenkomst met zeemeermin Ariël, die graag mens wil worden. Ursula kan haar vissenstaart veranderen in een stel benen, maar alleen als zij in ruil daarvoor Ariëls stem mag afnemen.

Wie o wie wordt Ariël?

Wie de rol van hoofdpersonage ‘de kleine zeemeermin’ Ariël zal spelen, is officieel nog niet bekend, maar al sinds augustus vorig jaar is actrice Zendaya de favoriet voor de titelrol. Onlangs wakkerde ze deze geruchten zelf weer aan door met roodgeverfd haar op premières van Spider-Man: Far From Home te verschijnen.

Ervaringsdeskundigen

Een regisseur voor deze zoveelste remake van een geliefde Disney-animatieklassieker is ook al gevonden in de vorm van de ervaren musical-regiseur Rob Marshall. Naast de oude liedjes zullen er ook nieuwe liedjes te horen zijn in de film, die geschreven worden door Lin-Manuel Miranda. Met deze twee namen weten we nu al dat het helemaal goedkomt met deze nieuwe Little Mermaid, want deze twee heren verzorgden vorig jaar nog de regie en muziek van het voortreffelijke Mary Poppins Returns.

Lees ook

Trend

De Kleine Zeemeermin is een van de vele liveactionremakes die zijn of worden gemaakt van Disney-klassiekers. Dit voorjaar was Dumbo te zien, momenteel draait Aladdin in de bioscopen en een nieuwe versie van The Lion King – met een zingende Beyoncé in één van de hoofdrollen – is vanaf 17 juli in de bioscoop te zien.

Zendaya:

Bron: Superguide | Beeld: ANP