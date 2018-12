Zayn en Gigi zijn weer uit elkaar

Het lijkt erop dat Zayn Malik en Gigi Hadid weer uit elkaar zijn. Volgens Amerikaanse media vierden de twee de feestdagen zonder elkaar.

Het schijnt dat Zayn alle foto’s met Gigi van zijn Instagram-account heeft gehaald. De voormalig One Direction-zanger volgt haar ook niet meer. Net nu het allemaal zo goed leek te gaan…

Aanzoek

Gigi (23) en Zayn (25) hadden in maart ook al hun relatie van twee jaar beëindigd, maar kwamen afgelopen zomer weer bij elkaar. Zayn had het topmodel zelfs ten huwelijk gevraagd. Ondanks dat de twee hierna in een relatie bleven, was haar antwoord nee. Gigi vond het namelijk te snel (en terecht, blijk nu dan maar weer).

Tattoo

Vorig jaar had de 24-jarige zanger nog een tattoo op zijn hand laten zetten die leek op een liefdesverklaring voor Gigi. Hier stond namelijk het woord love. Gebaseerd op de stijl van de tatoeage denken veel journalisten dat de tattoo gezet werd door Jon Boy, die onlangs ook een tattoo zette bij Bella Hadid, het jongere zusje van Gigi. De foto’s van de nieuwe tatoeage werden gepubliceerd op de site van E! News, bekijk ze hier.

