Zangeres Maan droomt van een carrière als actrice

Maan noemt haar eerste speelfilmrol erg spannend. “Ik vond het heel tof, maar omdat het voor mij de eerste keer was, was het heel spannend en totaal buiten mijn comfortzone. Voor de camera staan ben ik wel gewend. Maar acteren, dat is echt anders.”

Maan stak nooit onder stoelen of banken dat ze naast zingen meer wil uitproberen. “Daarom ben ik denk ik benaderd om auditie te doen. Ik heb het gedaan om ervaring op te doen, om met andere acteurs te kunnen werken. Ik repeteerde mijn scènes met de regisseur. Ik deed het maar op gevoel. Ik heb veel tips gehad van mijn acteervader Jeroen van Koningsbrugge en Jelka van Houten die mijn moeder speelt. Ik heb ze vaak om hulp gevraagd en dat was heel fijn. Ze gaven me zelfvertrouwen met complimenten.”

Andere rollen in de film zijn er voor Georgina Verbaan en Katja Schuurman. Samen met Edwin Jonker vertolken zij de rollen van schurken in de nieuwe Nederlandse familiefilm. Roeland Fernhout speelt de ultieme slechterik, hij kruipt in de huid van president Isimo die het land opschoont door alle lelijke kinderen op te sluiten. De regie is in handen van Jonathan Elbers (Fashion Chicks).

Zelf heeft Maan de familiefilm, die vanaf 9 oktober in de bioscopen draait, nog niet gezien.