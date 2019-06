Zangeres Do deelt pikante naaktfoto en dat levert gemengde reacties op

Dominique Rijpma van Hulst, beter bekend als zangeres Do, post met regelmaat een kiekje van zichzelf op Instagram. Maar met de laatste foto is ze een wel héél pikante weg ingeslagen. Dat valt niet bij al haar volgers in goede aarde, en dat heeft alles te maken met de tekst die ze erbij heeft geschreven.

Met de foto blikt de 37-jarige zangeres terug op een shoot voor LINDA. en vooral hoe haar lichaam er op dat moment uitzag. “Mag ik alsjeblieft dit lijf terug, please?”, schrijft Do bij het kiekje waarop ze poedelnaakt te zien is. “En anders wil ik alleen maar in foto’s door het leven!”

Mooi lijf

De reacties stromen binnen onder het pikante kiekje van de zangeres. Hoewel de één alleen maar lovende woorden over heeft voor Do, vindt de ander haar post minder geslaagd. “Je hebt nog steeds een prachtig lijf”, benadrukt een fan. Een ander grapt: “Tja, ik zal maar niet delen hoe ik eruitzie na het krijgen van 3 kinderen van 10 pond.”

Niet allemaal even positief

Daarentegen zijn er ook een aantal volgers die feller reageren op de foto. “Heb je stilgestaan bij delen van deze foto en je reactie? Dat je van je geloof bent afgestapt… dat jij als voorbeeld voor vrouwen en meisjes doet geloven dat dit het perfecte maatje is”, luidt een van de reacties. Een ander vraagt zich af: “Sorry, maar wat is er mis met je lijf nu dan?”

