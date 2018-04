Ben jij het met ze eens? People benoemt ‘mooiste vrouw ter wereld’ van 2018

Jaarlijks benoemt het Amerikaanse entertainmentplatform People een vrouwelijke beroemdheid tot ‘mooiste vrouw ter wereld’. Dit jaar mag een bekende zangeres de titel overnemen van actrice Julia Roberts, die vorig jaar voor de vijfde maal werd verkozen tot mooiste vrouw.

Een van de geliefdste artiesten

Niemand minder dan Pink, wereldwijd al dik achttien jaar te vinden in de hitlijsten, verdient de titel, vindt People. “Een makkelijke keuze”, aldus hoofdredacteur Jess Cagle. “Ze is een artiest, moeder en een rolmodel die eerlijk, grappig en zelfverzekerd is. Daarmee is ze een van de geliefdste artiesten op aarde.”

‘Geen schoonheidswedstrijd’

People gebruikt bij de uitverkiezing overigens zelf niet meer de woorden ‘Most Beautiful’. “Dit jaar noemen we het The Beautiful Issue om duidelijk te maken dat het niet echt om een schoonheidswedstrijd gaat. Verder is er niets veranderd”, zegt hoofdredacteur Jess Cagle. “Zoals altijd staat het blad weer vol mooie vrouwen (en een paar mannen) in alle vormen, maten en kleuren.”

