Yvon Jaspers onthult toekomstdroom

Yvon Jaspers is vanaf aankomende zondag weer te zien met een nieuw seizoen van Boer Zoekt Vrouw, een programma waarmee ze al jarenlang ontzettend veel succes boekt op televisie. Toch fantaseert de presentatrice al over een leven ná haar televisiecarrière.

Ik stop

Aan Het Parool onthult Yvon dat ze af en toe mijmert over het omgooien van haar hele leven. “Ik denk serieus weleens: ik stop met alles, we kopen een houten boerderijtje ergens op een Waddeneiland.”

Plannen

Ze vertelt: “Dan ga ik kookboeken maken, komen er mensen langs in een soort kantine van het leven, waar lekker wordt gegeten, theater te zien is, muziek te horen is, waar ik lekker kook en al de borden zelf heb geboetseerd. Dus misschien moet ik een keer gaan stoppen, anders kom ik daar nooit aan toe.”

Realiseren van dromen

Aan Het Parool vertelt de blondine dat ze in het geheim al een beetje bezig is om een stukje van die toekomstdromen te verwezenlijken. “Dat kookboek ben ik aan het maken en ik boetseer borden”, zegt ze. Verhuizen staat echter nog niet op de planning. “Op Vlieland of Texel wonen in zo’n houten boerderijtje lijkt me echt fan-tás-tisch. Ik fantaseer daar elke dag over.”

soms wil ik een boerin zijn #nieuwe #laarzen A photo posted by Yvon Jaspers (@yvonjaspers) on Apr 10, 2015 at 10:06am PDT

Bron: Telegraaf

