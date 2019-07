Yvon Jaspers zocht contact met familie Faber na omstreden uitzending ‘Pauw’

Yvon Jaspers heeft na de omstreden uitzending van ‘Pauw’ in april, waarin ze samen met de vader en oom van de vermoorde Anne Faber te zien was, contact met ze gezocht. De presentatrice kwam onder vuur te liggen omdat ze in het programma geëmotioneerd sprak over de ophef over haar commerciële bijverdiensten terwijl ze met Wim en Hans Faber aan tafel zat.

Excuusmail

Kijkers vonden dat Yvon een slachtofferrol aannam en dat het zeer ongepast was omdat de mannen waren aangeschoven om te praten over het verlies en de nasleep van de moord op de 25-jarige Anne in 2017. Hoewel Hans, de oom van Anne, toegeeft dat het “geen handig optreden” was van de presentatrice, zegt hij dat ze er verder geen last van hebben gehad. “Een paar dagen later hebben we nog wel een mailtje van haar gekregen waarin ze haar excuses maakte”, zegt hij in een interview met Villamedia.

Pauw wilde het niet erger maken

Jeroen Pauw zei eerder wel te begrijpen waarom mensen vielen over Yvon. “Maar ik dacht als ik nu zeg: Yvon, je weet toch wel dat die mensen die tegenover je zitten nog iets veel ergers hebben meegemaakt, waarbij wat jij hebt meegemaakt eigenlijk in het niet valt. Dan is het nog erger. Ik hoopte dat er een moment zou komen dat Yvon zou zeggen: waar heb ik het eigenlijk over als ik naar deze mensen kijk?”

