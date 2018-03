Yum: prins Harry en Meghan Markle kiezen voor een wel héél bijzondere bruidstaart

Het duurt niet lang meer tot prins Harry en Meghan Markle in het huwelijksbootje stappen. Stukje bij beetje wordt er steeds meer bekend over het grote spektakel. Zo werd eerder al naar buiten gebracht welke gasten er op de eerste rang mogen staan, en is nu bekendgemaakt wat voor een taart de gasten kunnen verwachten.

Voor de bruidstaart hebben Harry en Meghan de Londense banketbakker Claire Ptak ingeschakeld. Zij zal de citroen-vlierbloesemtaart verzorgen voor de koninklijke bruiloft.

Primeur

De taart bevat ‘de heldere smaken van de lente’, laat Kensington Palace weten via Instagram. De citroen-vlierbloesemcake zal worden bedekt met een laag botercrème en versierd worden met verse bloemen. Het zou de eerste keer zijn dat een Brits koningspaar niet kiest voor een traditionele fruittaart op de bruiloft.

Vereerd

Uiteraard voelt Ptak zich hartstikke vereerd dat zij de bruidstaart mag maken. ‘Met de wetenschap dat zij net als ik veel waarde hechten aan de herkomst van voedsel, duurzaamheid, seizoengebondenheid en smaak, wordt dit een prachtig evenement om deel van uit te maken’, zegt ze tegen The Telegraph.

