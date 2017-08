YouTube-award voor paardenkanaal Britt Dekker

Britt Dekker en Esra de Ruiter hebben 100.000 abonnees op hun YouTubekanaal Paardenpraattv. En dat levert de dames een Silver Creator Award op van de videostreamingdienst.

Met hun 100.000 abonnees hebben Britt en Esra het grootste paardenkanaal van de Benelux in handen. ‘Wow! 100.000 abonnees met een paardenkanaal! Ik wist dat het mogelijk was om het te halen, maar had nooit verwacht dat het zo snel zou lukken. Vergeleken met make-up, styling of haar is de paardensport maar een kleine doelgroep, dus daarom is het extra bijzonder dat dit nu al gelukt is!’, zegt Dekker in een reactie.

Paardengekken

Ook Esra is dolblij met de mijlpaal. ‘Het is echt niet te geloven. Zijn er echt zó veel paardengekken in Nederland? Zo’n drie jaar geleden kreeg ik een taart, omdat we duizend abonnees hadden. Nu honderd keer zo veel. Zonder alle fans, ons team en familie was dit echt nooit gelukt.’

Koning Flip! 😍 #duizendduimpjesvoorflip #flipiseenheld #nalantakamp #evaenjesse #zogezellig #horseevent #paardenpraattv #filming🎬 A post shared by Britt Dekker (@brittdekker92) on Jul 25, 2017 at 2:21am PDT

