Yolanthe’s kinderkledingmerk vanaf vandaag te koop bij Hema

Yolanthe Sneijder-Cabau lanceerde eerder dit jaar haar eigen kindermodemerk: Bananas&Bananas. Tot nu toe was de kleding alleen via haar eigen webshop te koop, maar vanaf vandaag liggen de vrolijke ontwerpen in winkels door heel Nederland.

Vanaf vandaag is een speciale collectie van het kindermerk exclusief verkrijgbaar bij Hema.

Bananen en flamingo’s

De collectie bestaat uit twintig limited editons in zes verschillende designs. De kledingstukken – jurkjes, T-shirts, leggings, shorts en haarbandjes – zijn verkrijgbaar in de maten 74/80 tot 122/128. Prijzen liggen laag á la HEMA, tussen de €4 en €13. De collectie is door heel Nederland én ook online te koop. Online gaan de items in ieder geval al als zoete broodjes over de toonbank, dus wees er snel bij als je niet richting de winkel kunt!

Vrolijke printjes

“De kleurrijke printjes en zachte stoffen zijn kenmerkend voor de vrolijke collectie en is een welkome toevoeging op ons uitgebreide kinderkleding-assortiment. De positiviteit en de vrolijkheid is een perfecte match met ons merk”, aldus de winkelketen. De vrolijkheid en luchtige items zijn wat ons betreft ook een match met het hete zomerweer van dit moment; snel shoppen dus!

