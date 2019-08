Yolanthe showt wespentaille in bikini: ‘Wat een lichaam!’

Als we ons om iemand geen zorgen meer hoeven maken, is het Yolanthe wel. Na een zware periode straalt ze weer van oor tot oor, zo blijkt ook uit het laatste kiekje dat de brunette via Instagram heeft gedeeld. En dat levert wederom een hoop complimenten op.

Op de foto is te zien hoe Yolanthe op een gigantische opblaaszwaan zit en een grote glimlach op haar gezicht heeft. Echter vestigt ze aandacht niet op zichzelf, maar op de dames die áchter haar in het zwembad liggen. “I think the two girls behind me just bumped into each other down the water”, grapt de Temptation Island VIPS-presentatrice.

Hilarisch

De volgers van Yo lachen met haar mee. “Ben je met je kolossale zwaan over die meiden heen gevaren?”, vraagt iemand spottend. Een ander: “Hahaha, ik zag de foto en dacht precies hetzelfde. Dus daarna las ik je tekst, ging echt stuk.”

Lijf

Maar wat haar fans vooral opvalt, is hoe goed de moeder van Xess Xava eruitziet. Meerdere keren wordt haar slanke taille benoemt in de reacties. “Wat zie je er supergoed uit zeg! Wat een lichaam!”, klinkt het. En: “Wat een superfiguurtje heb jij zeg!”

Gespot

Yolanthe heeft een moeilijke tijd achter de rug. Begin maart kondigden de brunette en haar geliefde Wesley Sneijder hun scheiding aan en hoewel de twee nog een aantal keer samen gespot werden, bleek al gauw dat een verzoening er niet in zat. Wesley werd onlangs overigens intiem en zelfs zoenend gespot met een andere vrouw, namelijk deze bekende GTST-actrice.

Beeld: ANP, Instagram