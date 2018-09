Yolanthe verklapt hoe Wesley jaren geleden haar hart veroverde

In 2010 stapten Yolanthe en Wesley in het huwelijksbootje en vijf jaar later werd hun liefde bezegeld met een prachtige zoon, genaamd Xess Xava. Maar hoe is de romance tussen de twee eigenlijk ontstaan? En hoe heeft de voetballer het hart van zijn vrouw veroverd? Yo doet een boekje open.

In de eerste aflevering van ‘Door Andere Ogen’, een programma van MAX, stond Wesley Sneijder centraal. Hierin kwam onder meer zijn geliefde Yolanthe aan bod, die verklapte hoe ze jaren geleden werd versierd door de vader van haar kind.

Telefoongesprek

Het begon allemaal met een telefoongesprek. ‘Wes vertelde mij een verhaal’, aldus Yolanthe in het MAX-programma. ‘Wes begon: ‘Ik was een klein jongetje en had een droom, ik ging bidden, ik ging vechten, ik ging trainen.’ En dat verhaal duurde heel lang. Aan het eind van het verhaal bereikte hij steeds het doel. Als klein jongetje wilde hij voor Ajax spelen, daarna wilde hij naar het Nederlands elftal en voor de grote jongens spelen: Real Madrid.’

Zeventien

Wesley benadrukte tijdens het telefoongesprek dat hij al die genoemde doelen had behaald, op eentje na. ‘Toen ik zeventien jaar oud was, zag ik een meisje op televisie’, zei hij tegen Yolanthe. ‘En met haar wilde ik trouwen. Dus ik belde jou om te zeggen dat jij mijn vrouw wordt.’ Die woorden verbaasden Yo, maar uiteindelijk heeft-ie haar er tóch mee weten te veroveren. Grappig, toch?

