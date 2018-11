Zien: Yolanthe gaat uit de kleren voor het goede doel

Yolanthe Sneijder Cabau, Tygo Gernandt, Anna Drijver en Benja Bruijning zijn uit de kleren gegaan voor de FishLove-campagne. Net als onder meer Gijs Scholten van Aschat, Bert Kuizenga en Rutger Hauer poseren zij naakt met een dode vis in hun handen om aandacht te vragen voor overbevissing in Europese wateren, maakte de organisatie woensdag bekend.

‘We moeten denken aan de toekomst van de zeeën en we moeten letten op de visstand’, zegt Anna Drijver. Ze poseert voor de campagne met een tarbot in haar handen. ‘Samen met vissers en biologen moeten we ervoor zorgen dat er geen soorten meer bedreigd worden. Dan maar minder vaak een visje eten.’

Bewust

Yolanthe, die een rog voor haar borsten houdt, hoefde niet lang na te denken over haar deelname aan de campagne Fishlove. ‘Wij moeten beter met onze planeet en haar natuurlijke bronnen leren om te gaan, juist als moeder ben ik mij hiervan bewust. Ik wil heel graag dat mijn kind en alle andere kinderen zo opgevoed worden dat zij van de natuur kunnen genieten, dat zij zorgzaam leren om te gaan met onze planeet en dat zij zich bewust zijn van het feit dat niet alles oneindig is.’

Internationale sterren

Ook internationale sterren hebben op een zelfde manier aandacht gevraagd voor overbevissing. Zo deden onder meer Sean Penn, Emma Thompson, Judi Dench en Paris Jackson mee aan de actie.

