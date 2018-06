Yolanthe over tweede kindje: ‘We denken aan adopteren’

Hoewel er veel geruchten zijn dat er barstjes zitten in de relatie van Wes & Yo, is volgens het stel alles koek en ei. Het gaat zelfs zo goed, dat Yolanthe in een interview met Beau Monde zegt een tweede kindje te willen.

‘Mijn grootste wens’

De presentatrice komt zelf uit een groot gezin en noemt dit dan ook ‘een zegen’. En hoewel ze al de trotse moeder is van Xess Xava (2) en stiefmoeder van Jessey (11), wil het stel dit geluk uitbreiden. Yolanthe vertelt: “Mochten er geen kinderen meer bij komen – al denken we aan adopteren – dan ben ik erg blij en dankbaar met wat ik heb: een gezin. Dat is altijd mijn grootste wens geweest, mijn leven lang.”

Wesley

Xess Xava maakt haar nog elke dag blij. “Xess is een vrolijk mannetje dat de hele dag lacht. Hij is altijd blij, heeft een bepaalde happy energy waarvan mijn vriendinnen zeggen: ‘Als ik me niet lekker voel, moet ik even facetimen met Xess, dan ben ik meteen weer vrolijk’. Wat hij mij iedere dag geeft, is onbeschrijflijk.” Ook heeft ze niets dan lof voor haar man. “Wesley is wereldwijs, ik heb veel van hem geleerd. Bijvoorbeeld om te lachen om stom commentaar op social media en mensen niet te snel te vertrouwen. Door zijn kijk op het leven heeft hij me sterker gemaakt”, aldus Yolanthe.

Huwelijksproblemen

De afgelopen tijd doken er meerdere keren geruchten op over een eventuele breuk tussen Yolanthe en Wesley. Met dit interview maakt Yo daar dus korte metten mee.

