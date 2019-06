Yolanthe doorbreekt radiostilte na huwelijkscrisis met gloednieuwe foto

Yolanthe geeft na maanden afwezigheid weer een teken van leven op sociale media. De presentatrice deelt een lieve foto met zoontje Xess Xava.

Yolanthe sloot zich compleet af nadat het nieuws over de breuk met Wesley wereldkundig werd. Slechts één keer trad ze in het openbaar, voor haar stichting Free a Girl. Maar met pers praten, weigerde ze. Op sociale media is het sinds maart stil. Tot gisteren. Yolanthe zette alle vaders in het zonnetje op Vaderdag, en vandaag trakteert ze haar volgers op een kiekje met Xess Xava.

Dit bericht bekijken op Instagram 💕🌠⛺️😴 Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 16 Jun 2019 om 11:43 (PDT)

Verzoening?

Wesley en Yolanthe zijn recent een paar keer samen gespot. Geruchten dat de twee weer bij elkaar zouden zijn, werden officieel ontkend door onder anderen Yolanthe’s manager Xenia Kasper – die haar belangrijke cliënte nooit voor het hoofd zou stoten door daarover publiekelijk te liegen – en bekenden van Wesley en Yolanthe.

Huwelijk

Begin maart ontplofte er een bom in showbizzland: de liefde tussen Wesley en Yolanthe bleek voorbij. De twee stapten in 2010 in het huwelijksbootje in Italië, nabij Florence en waren ruim tien jaar samen. Samen kregen ze in 2015 één kind, zoontje Xess Xava (3). Wesley en Yolanthe lieten afgelopen najaar nog weten druk bezig te zijn met de adoptie van een kindje.

