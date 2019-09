Yolanthe mede dankzij zoontje sterker dan ooit: ‘Power woman!’

Yolanthe Cabau maakt privé geen makkelijke tijd door. Hoewel ze nog steeds niet officieel gescheiden is van Wesley Sneijder, leeft ze al maanden gescheiden van de voetballer. Haar grote steun in deze periode? Haar zoontje Xess Xava.

Dat ze na de breuk niet alleen mentaal sterker is geworden, maar ook fysiek, blijkt wel uit haar laatste post op Instagram. Te zien is hoe de actrice haar kleine man op haar rug draagt en schrijft: “15km hike with this 20kilo coconut on my back.” Ze grapt: “#NoBigDeal.”

Lovende woorden

Haar volgers zijn behoorlijk onder de indruk van deze prestatie. Niet alleen wordt ze een “power woman” genoemd, maar stromen er nog veel meer complimenten binnen. “Wauw knap! Zo een leuke foto”, reageert een van de velen. Iemand anders laat weten: “Hoe gaaf! Super leuk om samen te doen! POWER MOM.”

LA

Rodney Sneijder, de broer van Wesley, laat weten: “Geef hem een dikke knuffel van mij.” Yolanthe zou met haar zoontje verhuisd zijn naar Los Angeles, zo wist Story twee weken terug al te melden, waardoor ook natuurlijk de gehele familie Sneijder het mannetje een stuk minder ziet.

Lees ook

Gezinshereniging

Hoewel Wesley volgens insiders nog altijd zou hopen op een gezinshereniging, lijkt hij zijn kansen daarop te hebben verspeeld. Na de tijdelijke breuk leek het erop dat Yolanthe wat betreft een verzoening de deur nog op een kier had staan, maar bovenop alle huwelijksproblemen zouden de geruchten over Wesley en andere vrouwen de druppel zijn geweest. Zo deden er verhalen de ronde dat Wesley en actrice Gaby Blaaser het meer dan vriendschappelijk met elkaar zouden kunnen vinden.

Bron: Story.nl | Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram