Oelala: Yolanthe deelt pikant kiekje in doorschijnende top

Van actrice tot presentatrice, founder van ‘Free a girl’ en trotse eigenaresse van de sieradenlijn YC-Jewels: Yolanthe Sneijder-Cabau is een echte alleskunner. Sinds kort heeft ze ook een eigen winkel geopend bij haar restaurant op Ibiza, en verschijnt ze geregeld in een van de zomerse items die bij XaXa Boutique op de kop kunt tikken.

Ook nu is Yolanthe weer op de kiek gezet in een top die bij haar shop verkrijgbaar is. En het is een héél sexy exemplaar. Hij is namelijk helemaal doorschijnend, waardoor de borsten van de voetbalvrouw dan ook duidelijk te zien zijn. ‘It all started by one dot’, schrijft ze erbij.

Lovende woorden

Yolanthe krijgt veel positieve reacties op de foto. ‘Wat een pracht van een vrouw ben je!’, schrijft iemand. Een ander reageert: ‘Mooi mens van binnen en buiten, laat je nooit iets anders aanpraten.’

Al is het niet de eerste keer dat Yolanthe een sexy plaatje van zichzelf deelt:

