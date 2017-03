Yolanthe loopt flink verlies op verkoop huis moeder

Al jarenlang probeert Yolanthe Cabau van Kasbergen het huis van haar moeder te verkopen, maar dit wilde al die tijd niet vlotten. Onlangs werd er eindelijk getekend door nieuwe kopers, maar daarmee liep de brunette een flink verlies. Het bedrag is niet mis!

Grote bedragen

Het offer wat Yolanthe moest brengen om de verkoop van het huis door te laten gaan, is het indrukwekkende bedrag van 80.000 euro. Wow! Het huis kocht Yolanthe jaren geleden voor haar moeder voor 258.850 euro, en nu is het verkocht voor slechts 180.000 euro. Ondanks dit grote verlies, heeft Yolanthe besloten de verkoop van het huis wél door te laten gaan.

Constructiefout

Hoe het kan dat het Volendamse huis zoveel gezakt is in waarde? Dit komt omdat er een grote constructiefout in de fundering van het huis zit. Hier kwam de presentatrice pas achter nadat ze haar handtekening had gezet en het huis op haar naam stond. Wat een tegenvaller!

Yolanthe is momenteel te zien met haar nieuwe programma ‘Reunited‘. Heb jij het al gezien?

Vanavond is het zo ver! #Reunited de eerste prachtige aflevering met hele lieve bijzondere mensen ❤️ 20.30 op rtl 4 ❤️ Laat me weten wat jullie ervan vonden 😘 A post shared by Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) on Mar 1, 2017 at 7:03am PST

