Yolanthe overspoeld met kritiek wegens naakt poseren met vis voor goed doel

Onder andere Yolanthe Sneijder Cabau ging uit de kleren voor de FishLove-campagne. Hierbij poseerde ze naakt met een dode vis in haar handen om aandacht te vragen voor overbevissing in Europese wateren. Toch is er nu veel kritiek op de brunette.

Het zou namelijk nogal hypocriet zijn van de presentatrice… Op de menukaart van hun gezamenlijke restaurant XaXa op Ibiza staan namelijk verschillende soorten vis. Nu is dat nog niet zo’n ramp, maar laten er nu nét de soorten op de kaart staan waartegen de campagne actie voert. Door overbevissing zouden we deze specifieke vissen moeten beschermen.

Kijk dit is beeldvorming. Alle zogenaamde overbeviste vis van het blote lijf op de menukaart. Inclusief kaviaar.#koekoek pic.twitter.com/JLSMo3t9uT — VERSEVISKOERIER (@verseviskoerier) 15 november 2018

Het management van Yolanthe benadrukt aan RTL Boulevard dat het restaurant niet alleen van Cabau is, maar ook van haar man Wesley Sneijder. Daarom moet er gezamenlijk keuzes worden gemaakt. Een belangrijk punt zou zijn dat Yolanthe zelf al een aantal jaar geen vlees eet en daarnaast ook probeert om minder vis te nuttigen.

