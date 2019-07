Yolanthe krijgt rol in de Vegas-show van Hans Klok

Yolanthe Sneijder-Cabau gaat het proberen te maken in Amerika en dat doet ze op een hele bijzondere manier. Ze gaat namelijk meespelen in de show van Hans Klok in Las Vegas. Volgens Klok is de rol een mooie kans voor de 34-jarige Yolanthe. “Ze kan zich in de kijker spelen en het kan voor haar een mooi opstapje zijn naar iets anders.”

Lees ook

Yolanthe deelt foto van Xess Xava en wordt overspoeld met kritiek

“Yolanthe gaat in de show een klein rolletje vervullen, de rol van waarzegger”, vertelt Klok. “Daarvoor hoeft ze niet als een slangenmens uit dozen te kruipen of doorgezaagd te worden. Ook zal ze niet bij elke show meedoen, tot nu toe staat ze zo’n twee tot drie keer per week in het schema. Maar de start is er.”

Connectie

Miljardair Marcel Boekhoorn, de financier van Kloks Amerikaanse droom, vormt de connectie tussen de illusionist en Yolanthe: Boekhoorn heeft een relatie met de zus van Yolanthe, Rebecca.”Vanwege mijn investeerder Marcel Boekhoorn, die echt zoveel voor mij gedaan heeft en mij een geweldige kans geeft om dit te verwezenlijken, is het voor mij een kleine moeite om Yolanthe een beetje te steunen”, onderschrijft Klok. “Zij heeft zoveel talent dat ik verwacht dat ze heel snel werk zal hebben.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Telegraaf.nl | Beeld: GettyImages.nl