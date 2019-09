Té lief moeder-zoonmoment: Yolanthe knuffelt erop los met Xess Xava

Na de breuk met Wesley Sneijder richt Yolanthe Cabau zich nog maar op één man in haar leven: Xess Xava. De presentatrice overlaadt haar zoon met kusjes en de liefde spat ervan af!

Moeder en zoon hebben een ijzersterke band. Ze zijn zo vaak mogelijk bij elkaar. Wanneer Yolanthe voor tv-opnames in het buitenland moet zijn, neemt ze hem gewoon mee. Hoe dol Yolanthe en Xess op elkaar zijn, bewijst het Instagramfilmpje dat de presentatrice deelt. Fans smelten van de lieve beelden. “Dit is echt het schattigste wat ik ooit heb gezien”, reageert een volger. Ook Xander de Buisonjé, Jim Bakkum en zelfs Paris Hilton reageren enthousiast.

Breuk

Wesley en Yolanthe, die in 2010 trouwden en samen een zoon hebben, maakten in maart bekend uit elkaar te gaan. Verder deden de twee geen mededelingen over de reden van het besluit. Wesley zei op Instagram wel dat hij het meerdere malen verknald had. De voetballer bevestigde afgelopen juli dat ze officieel uit elkaar zijn.

Lees ook

Hé hállo: dit is de knappe broer van Yolanthe



Vertrouwen

Ondanks de breuk, is Yolanthe het vertrouwen in de liefde niet verloren. “Ik geloof dat liefde geen pijn doet, maar dat de keuzes van mensen naar elkaar toe pijn kunnen doen. Liefde zelf is iets puurs en moois en kan nooit negatief zijn”, vertelde ze eerder in Grazia. “Mijn liefdesles is dat je altijd in de liefde moet blijven geloven en dan bedoel ik liefde op alle vlakken.” Ze sluit af: “Nu zit ik middenin een proces waarin er veel gebeurt. Ik hoop dat ik, als ik deze periode achter me heb gelaten, kan zeggen dat het me sterker heeft gemaakt.”

Dit bericht bekijken op Instagram 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 8 Sep 2019 om 11:48 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.