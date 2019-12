Yolanthe kan na breuk nog steeds op haar voormalige schoonfamilie rekenen

Moeder vs actrice

Dat Yolanthe het afgelopen jaar dus druk heeft gehad is nogal zacht uitgedrukt. Naast de drukte is ze ook nog moeder voor 4-jarig zoontje Xess Xava. Haar projecten, zoals lange draaidagen op set, combineren met een kind kan nogal lastig zijn. Gelukkig kan de actrice voor opvang van haar zoontje altijd rekenen op de ouders van Wesley. ‘Zijn moeder is als een moeder voor me. Wat er ook gebeurt, die liefde zal nooit verdwijnen,’ vertelt ze.

Kerstmis

In het interview werd de actrice ook gevraagd wat haar plannen voor Kerst waren sinds ze momenteel met haar zoontje in Los Angeles woont. Daarop antwoord ze: “De kans is groot dat we voor Kerstmis terugvliegen naar familie in Nederland of eventueel op Ibiza. Met z’n allen naar de nachtmis gaan, hoort er wel bij.”

Bron: Telegraaf | Beeld: ANP