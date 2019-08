Yolanthe reageert in ‘Jinek’ voor het eerst op scheiding van Wesley

Gisteravond schoof Yolanthe aan bij ‘Jinek’ om te praten over haar nieuwe politieserie ‘DNA’, die vanaf morgen te zien is bij SBS6. Presentatrice Eva Jinek maakte van die gelegenheid gebruik om ook meteen even te vragen naar haar privésituatie met Wesley Sneijder, met wie ze in scheiding ligt.

Voorzichtige vraag

Jinek vraagt eerst onschuldig naar zoontje Xess Xava, maar verlegt de focus al snel naar de geruchten rondom Yolanthe en Wesley. “Je bent de laatste tijd veel in het nieuws geweest omdat jij en Wesley uit elkaar zijn. Hoe gaat het op dat gebied voor jou nu?”, probeert ze voorzichtig.

‘Het is nog steeds turbulent’

Yolanthe was duidelijk bang voor een vraag als deze. “Nou, om heel eerlijk te zijn vond ik het spannend om hier vanavond te zitten”, reageert ze met een ietwat trillende stem. “Omdat het voor het eerst weer is voor de camera’s en er veel gebeurd is. En het nog steeds best wel turbulent is. Ik wil er eigenlijk ook niet te veel over zeggen. Ik ben blij dat ik hier nu kan zijn voor DNA en alle andere dingen die ik ga doen”, stelt ze. Als Eva haar vervolgens vraagt of ze kan concluderen dat het goed met haar gaat, antwoordt Yolanthe kort en helder. “Ja.”

Lees ook

Scheidingsstress? Flink aangekomen Wesley Sneijder in het openbaar

Acteren

Dat Yolanthe haar acteercarrière weer nieuw leven in probeert te blazen, is een gevolg van haar veranderde leven. Na jarenlang van hot naar her te zijn verhuisd voor Wesley’s voetbalcarrière en de focus te hebben gelegd op haar gezin, is er nu weer tijd voor haarzelf. “Ik heb nu weer meer ruimte om mijn dromen na te jagen. Dit is er één van.”

Het interview met Yolanthe:

Steunbetuigingen op Twitter:

Ik zie dat een hoop lelijke wijven wat van Yolanthe vinden. En o wee als er wat over hun wordt geroepen. Ik zag een gespannen, kwetsbare en gekwetste vrouw. Wesley Sneijder heeft het blijkbaar wel heel bont gemaakt. Dan ben je gewoon een lul. #Jinek — Mike TdR (@MikeT109) August 27, 2019

Top Yolanthe! Knap dat je ondanks al de relatieperikelen aan tafel zit. Powervrouw! #jinek — mijbedeja (@Plukkiess) August 27, 2019

Geld heelt geen gebroken hart. Alleen tijd heelt. En het was duidelijk dat het zover nog niet is. Goed gedaan van #yolanthe en mooie tegenreactie van #jinek — Franka Pals (@FrankaPals) August 27, 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Jinek | Beeld: Still