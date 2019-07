Yolanthe: ‘Soms wist ik niet wat ik moest doen, omdat het zo heftig was’

Yolanthe Cabau heeft geen makkelijke tijd achter de rug. Terwijl ze zelf relatieproblemen heeft met Wesley, moest ze ook nog afreizen naar Thailand voor de presentatie van ‘Temptation Island VIPS’. En dat was vrij heftig, zo biecht ze op.

Yolanthe vertelt in een interview met Grazia dat dit het meest spraakmakende seizoen ooit wordt. “Er gebeurt toch weer heel veel wat wij niet hadden verwacht.” Ze vervolgt: “In bepaalde situaties wist ik zelf niet meer wat ik moest doen, omdat het zo heftig was. Het is spraakmakende tv geworden, voor de Temptation-fans een sprankelend seizoen.”

Niet onderschatten

Cabau weet inmiddels dan ook hoe lastig het is om de verleiding te weerstaan. “Voordat ik dit programma presenteerde, dacht ik dat het voor de kandidaten makkelijker zou zijn om de verleiding te weerstaan. Je weet wat de bedoeling is, je ziet de camera’s en last but not least: je houdt van je partner. Maar als je daar bent, is het anders.” Yolanthe verklaart: “Je bent in een soort paradijs, je gaat op dream dates, romantiek en verleiding hangen in de lucht én niet te onderschatten: er is veel drank en verder geen afleiding. Geen social media, geen mobieltjes, geen tijdschriften of kranten, je bent helemaal geïsoleerd. Daardoor worden de kandidaten en hun verleiders snel een intieme groep. Voor sommige mensen is de verleiding ontzettend groot, zo groot dat ze die niet kunnen weerstaan.”

Geen verzoening

Wesley en Yolanthe zijn recent een paar keer samen gespot. Geruchten dat de twee weer bij elkaar zouden zijn, werden officieel ontkend door onder anderen Yolanthe’s manager Xenia Kasper – die haar belangrijke cliënte nooit voor het hoofd zou stoten door daarover publiekelijk te liegen – en bekenden van Wesley en Yolanthe.

