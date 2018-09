Yolanthe doet boekje open over gestarte adoptieproces

Een tweede kindje adopteren was al een tijdje een grote wens van Wesley Sneijder en zijn vrouw Yolanthe. Binnenkort zou die wens misschien werkelijkheid kunnen worden. ‘We wachten nu tot we worden gebeld’, zegt Yolanthe in een interview met het AD.

Een kwestie van weken is het echter niet, benadrukt de presentatrice van het nieuwe RTL-programma ‘The Talent Project’, dat vrijdagavond voor het eerst op tv komt. ‘Het kan nog wel twee jaar duren voordat we iets horen. Als het komt, dan komt het.’

Xess Xava

Yolanthe werd na een lang en medisch traject in 2015 voor het eerst moeder van haar zoontje Xess Xava. Daar is ze nog altijd zielsgelukkig mee. ‘Ik heb Xess altijd bij me, hij is mijn alles’, zegt ze.

Wesley kreeg eerder al een zoon uit een eerdere relatie, de nu elfjarige Jessey.

