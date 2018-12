Yolanthe Sneijder-Cabau kan niet wachten om tante te worden. Ze deelt vol trots een foto met haar zwangere zusje, waarop te zien is dat de buik van Xelly al flink is gegroeid.

Op het zomerse kiekje zitten Yolanthe en Xelly tegenover elkaar in badpak. ‘Mijn kleine lieve zusje met haar kleine lieve babybuik’, schrijft de presentatrice erbij. ‘Zoveel liefde voor jullie.’

Gezegend

In oktober maakte Xelly bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Dit deed ze met een prachtige foto op Instagram. ‘Wij voelen ons zo gelukkig en gezegend!’, schreef de visagiste erbij. ‘Onbeschrijfelijk! YES WE ARE EXPECTING. Ik kan niet eens beschrijven hoe ik me voel, dat wij een baby mogen hebben en dat met de liefde van mijn leven.’

Beeld: Instagram